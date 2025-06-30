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Житель Прикамья получил тяжелые ожоги при сжигании мусора

Инцидент произошел в Чайковском округе.

Источник: Без источника

Житель Пермского края получил ожог третьей степени при попытке сжечь мусор в ведре, использовав для этого легковоспламеняющуюся жидкость. Об этом рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в мае текущего года на территории Чайковского округа. Мужчина пытался сжечь мусор в условиях особого противопожарного режима. Помимо тяжелых травм, нарушитель был оштрафован на 10 тысяч рублей.

Пермякам напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. В процессе использования открытого огня запрещается осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества.