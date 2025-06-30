Житель Прикамья получил тяжелые ожоги при сжигании мусора

Пермякам напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. В процессе использования открытого огня запрещается осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества.