Житель Прикамья получил тяжелые ожоги при сжигании мусора

Житель Пермского края получил ожог третьей степени при попытке сжечь мусор в ведре, использовав для этого легковоспламеняющуюся жидкость. Об этом рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошел в мае текущего года на территории Чайковского округа. Мужчина пытался сжечь мусор в условиях особого противопожарного режима. Помимо тяжелых травм, нарушитель был оштрафован на 10 тысяч рублей.
Пермякам напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. В процессе использования открытого огня запрещается осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества.