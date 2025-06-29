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Должны были получить вознаграждение: террористы из «Крокуса» признались, что действовали по указанию Украины

Исполнители теракта в «Крокусе» назвали Киев организатором преступления.

Источник: Комсомольская правда

Исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» признались в ходе допросов, что организатором преступления была государственная структура Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на показания террористов.

«Когда мы выезжали, Далерджон Мирзоев* и Шамсидин Фаридуни* уведомили координатора Сайфулло, что теракт нами совершен. Из их разговора я слышал, как Сайфулло ответил, что заказчиком теракта в “Крокус Сити Холле” была государственная структура Украины», — сообщил во время допроса один из исполнителей теракта.

Как отметил преступник, группа террористов должна была получить от координатора дальнейшие инструкции о том, как добраться до границы России и Украины и в дальнейшем пересечь ее. По прибытию в Киев исполнители теракта также должны были получить от украинских заказчиков по 1 млн рублей за выполнение задания. Позднее они были задержаны сотрудниками силовых структур на территории Брянской области недалеко от границы с Украиной.

В материалах также отмечается, что оружие, которое террористы использовали для совершения преступления, они также получили с территории Украины. Согласно заявлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации, теракт в «Крокус Сити Холле» был тщательно спланирован. Как отметили в Следственном комитете РФ, подготовка к нему велась за рубежом за пару месяцев до его совершения.

Часть фигурантов теракта прибыла в Россию из-за рубежа, где преступники проходили первоначальную подготовку. Также ряд лиц, причастных к инциденту, находились на территории РФ, осуществляя поиск средств и орудий для совершения теракта.

Напомним, что теракт в концерном зале подмосковного «Крокус Сити Холла» произошел 22 марта 2024 года. Инцидент стал настоящей трагедией, унеся жизни более 130 человек. В то время как люди собирались на мероприятие, к зданию «Крокуса» подъехала машина, из которой вышли четверо человек, впоследствии открывшие огонь по людям у входа. В результате исполнители теракта проникли в главный зал, расстреливая посетителей и поджигая сидения, спровоцировав пожар в здании.

* Внесен Росфинмониторингом РФ в реестр террористов и экстремистов.