Должны были получить вознаграждение: террористы из «Крокуса» признались, что действовали по указанию Украины

Как отметил преступник, группа террористов должна была получить от координатора дальнейшие инструкции о том, как добраться до границы России и Украины и в дальнейшем пересечь ее. По прибытию в Киев исполнители теракта также должны были получить от украинских заказчиков по 1 млн рублей за выполнение задания. Позднее они были задержаны сотрудниками силовых структур на территории Брянской области недалеко от границы с Украиной.