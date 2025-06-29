Украинцев призвали носить маски: взрыв произошел во Львовской области

В региональном центре — Львове — и Кременчуге в ночь на 29 июня также произошли взрывы. Сообщения о хлопках в Кременчуге появились в 02:35 по московскому времени, во Львове — в 02:22 и 02:58 по московскому времени. Львовская и Полтавская областные военные администрации сообщили о работе сил противовоздушной обороны.