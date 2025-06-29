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Украинцев призвали носить маски: взрыв произошел во Львовской области

В украинском городе Дрогобыч, Львовская область, произошли взрывы. В связи с этим местные власти настоятельно рекомендовали закрывать окна и носить маски при выходе на улицу из-за дыма. Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщили на сайте городского совета 29 июня.

В украинском городе Дрогобыч, Львовская область, произошли взрывы. В связи с этим местные власти настоятельно рекомендовали закрывать окна и носить маски при выходе на улицу из-за дыма. Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщили на сайте городского совета 29 июня.

— Соответствующие службы проводят замеры уровня атмосферного воздуха… Мы призываем жителей общины оставаться дома, по возможности не выходить на улицу без крайней необходимости. Плотно закройте окна, двери, вентиляционные отверстия, — приводят сообщение горсовета «Известия».

В некоторых районах города и окрестных населенных пунктах наблюдаются перебои с электроснабжением, работы по его восстановлению продолжаются.

Министерство обороны пока не прокомментировало информацию о взрывах.

В региональном центре — Львове — и Кременчуге в ночь на 29 июня также произошли взрывы. Сообщения о хлопках в Кременчуге появились в 02:35 по московскому времени, во Львове — в 02:22 и 02:58 по московскому времени. Львовская и Полтавская областные военные администрации сообщили о работе сил противовоздушной обороны.

В украинском Староконстантинове, где находится военный аэродром, также прозвучали взрывы. Кроме того, сообщалось о взрывах в Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.