«Просишь изобразить русского космонавта — выдает американского с их флагом. Просишь космонавта без американского флага — отвечает, что без флага США сгенерировать космонавта нельзя. Делаешь иной запрос на патриотическую тематику — и снова “звездно-полосатые” картинки и комиксы. Это что вообще такое?», — возмутился Леонид Слуцкий в Telegram.