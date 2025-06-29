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Слуцкий попросит проверить сервис «Шедеврум» на дискредитацию ВС РФ

Леонид Слуцкий заявил, что подобные «Шедевруму» сервисы являются инструментами смысловой политики.

Источник: Аргументы и факты

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал отечественный нейросетевой сервис «Шедеврум» и заявил, что направит обращения в Минцифры и Генпрокуратуру с просьбой организовать проверку, в частности, на предмет вероятной дискредитации ВС РФ.

«Просишь изобразить русского космонавта — выдает американского с их флагом. Просишь космонавта без американского флага — отвечает, что без флага США сгенерировать космонавта нельзя. Делаешь иной запрос на патриотическую тематику — и снова “звездно-полосатые” картинки и комиксы. Это что вообще такое?», — возмутился Леонид Слуцкий в Telegram.

По его словам, подобные сервисы являются инструментами смысловой политики, которые влияют на мировоззрение. Поэтому к разработчикам есть вопросы. Леонид Слуцкий отметил, что внутренний идеологический разрыв в российских продуктах недопустим.

Он пообещал направить обращения в Минцифры и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку на соответствие законодательству РФ работы алгоритмов и ответов сервиса, в том числе в части вероятной дискредитации армии.

Ранее сообщалось, что российского блогера JesusAVGN оштрафовали за дискредитацию ВС РФ.

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