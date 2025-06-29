Военный врач рассказал о массовом прорыве в медицине на СВО

«Благодаря применению вот этой сухой, или лиофилизированной, как ее называют, плазмы, военным медикам на самых передовых этапах удается нивелировать то воздействие отрицательное от этих FPV-дронов, от невозможности быстро эвакуировать раненого на следующий этап эвакуации», — заявил «Ардуан» РИА Новости. По его словам, технология позволяет значительно сократить риски, связанные с задержками при эвакуации раненых, которые возникают из-за атак украинских FPV-дронов на эвакуационные группы.