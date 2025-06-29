Азербайджанская община обвинила Баку в разрушении отношений с Россией

Азербайджанская община в России обвинила Баку в «политиканстве» в связи с задержанием граждан республики в Екатеринбурге. Это заявление в воскресенье, 29 июня, было опубликовано в Telegram-канале азербайджанской диаспоры России.
— Пока российская азербайджанская община пытается оправиться от очередного потрясения в связи с гибелью соотечественников в результате рейда правоохранителей, чиновники в Баку продолжают игры в политиканство. Каждый раз в кризисные для диаспоры моменты они используют всю свою медийную машину лишь для того, чтобы разрушать отношения с Российской Федерацией, — говорится в публикации.
В общине отметили, что обратили внимание на статью азербайджанского государственного агентства Azertag. В ней утверждается, что события в Екатеринбурге свидетельствуют о давлении, которому «часто подвергаются» представители азербайджанской и других диаспор, проживающие в России.
Члены общины подчеркнули, что статья Azertag, направленная против России, не имеет отношения к намерению помочь азербайджанцам на Урале. Они выразили сожаление по поводу того, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и его чиновники не осознают, что, оскорбляя Россию, они также оскорбляют диаспору и подставляют российских азербайджанцев под новые угрозы.
В заявлении сообщается, что «ни один уважающий себя российский азербайджанец» не хочет нести ответственность за оскорбления в адрес российского руководства, включая президента Владимира Путина, которые исходят от азербайджанских журналистов. Община добавила, что все это ложится на плечи азербайджанской диаспоры, пока власти Азербайджана занимаются политическими играми, наносящими ущерб репутации общины.
Представители диаспоры считают, что Баку должен сосредоточиться не на попытках оскорбить Москву, а на обычной дипломатической работе и «оказании действенной помощи нашим землякам, подозреваемым в тяжких преступлениях», говорится в публикации.
Кроме того, в этот же день стало известно об отмене всех мероприятий, запланированных в Азербайджане российскими государственными и частными учреждениями. К отмененным мероприятиям относятся концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие культурные программы. Причиной для этого стали те же задержания.
27 июня в Екатеринбурге прошла масштабная операция по задержанию группы азербайджанцев, среди которых искали подозреваемого в убийстве. При этом в ходе проверок, по неподтвержденным данным, двое мужчин скончались. Министерство иностранных дел Азербайджана вызвала временного поверенного в делах посольства России Петра Волоковых из-за задержания своих граждан.