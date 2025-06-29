Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В парке под Ростовом у европейских ланей родился детеныш

В Ростовской области на свет появился детеныш европейской лани.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области у пары европейских ланей родился детеныш. Об этом сообщает пресс-служба Южного парка птиц «Малинки».

Пара ланей Казбек и Ласточка живут в парке уже третий год, но впервые дали потомство. Детеныш появился на свет в воскресенье утром, 29 июня. Определить приблизительную дату рождения было сложно — увеличившийся живот самки стал заметен на восьмом месяце беременности, когда пришла пора рожать.

Для того, чтобы в неволе у ланей появился приплод, по мнению зоологов, необходимо, чтобы все было в изобилии: корм (обязательно ветки и свежая трава, кормовая соль-лизунец), просторная территория, подходящая погода и спокойная обстановка.

— Помощь во время рождения детеныша нашим животным не понадобилась. Они справились со всем сами. Мама и малышка чувствуют себя прекрасно, — рассказала директор по развитию Южного парка птиц «Малинки» Элеонора Моргунова.