В парке под Ростовом у европейских ланей родился детеныш

В Ростовской области у пары европейских ланей родился детеныш. Об этом сообщает пресс-служба Южного парка птиц «Малинки».
Пара ланей Казбек и Ласточка живут в парке уже третий год, но впервые дали потомство. Детеныш появился на свет в воскресенье утром, 29 июня. Определить приблизительную дату рождения было сложно — увеличившийся живот самки стал заметен на восьмом месяце беременности, когда пришла пора рожать.
Для того, чтобы в неволе у ланей появился приплод, по мнению зоологов, необходимо, чтобы все было в изобилии: корм (обязательно ветки и свежая трава, кормовая соль-лизунец), просторная территория, подходящая погода и спокойная обстановка.
— Помощь во время рождения детеныша нашим животным не понадобилась. Они справились со всем сами. Мама и малышка чувствуют себя прекрасно, — рассказала директор по развитию Южного парка птиц «Малинки» Элеонора Моргунова.