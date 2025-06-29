В парке под Ростовом у европейских ланей родился детеныш

Пара ланей Казбек и Ласточка живут в парке уже третий год, но впервые дали потомство. Детеныш появился на свет в воскресенье утром, 29 июня. Определить приблизительную дату рождения было сложно — увеличившийся живот самки стал заметен на восьмом месяце беременности, когда пришла пора рожать.