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Машины под деревьями лучше не парковать: Ветер по-прежнему сбивает с ног, пока +27, но скоро Молдову накроет жара

Какой будет погода в понедельник, 30 июня.

Источник: Комсомольская правда

Вот он и подошёл, последний день июня. В целом, месяц был щадящим, в том смысле, что кондиционеры и вентиляторы приходилось включать не каждый день. Но ⅔ лета ещё впереди.

В Кишиневе 30 июня днём +27−28. Опять ветрено, максимальные порывы будут достигать 54 км/час. Опять ветер будет сбивать с ног. Вероятность дождя — минимальная. Средняя облачность — 13%. Ночью около 16 со знаком плюс.

В прошлом году в столице в этот день было + 33 градуса.

На юге Молдовы днем +30, ночью +31, переменная облачность.

На севере страны днем + 25, ночью +16. Облачно с прояснениями.

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