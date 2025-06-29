Машины под деревьями лучше не парковать: Ветер по-прежнему сбивает с ног, пока +27, но скоро Молдову накроет жара

Вот он и подошёл, последний день июня. В целом, месяц был щадящим, в том смысле, что кондиционеры и вентиляторы приходилось включать не каждый день. Но ⅔ лета ещё впереди.
В Кишиневе 30 июня днём +27−28. Опять ветрено, максимальные порывы будут достигать 54 км/час. Опять ветер будет сбивать с ног. Вероятность дождя — минимальная. Средняя облачность — 13%. Ночью около 16 со знаком плюс.
В прошлом году в столице в этот день было + 33 градуса.
На юге Молдовы днем +30, ночью +31, переменная облачность.
На севере страны днем + 25, ночью +16. Облачно с прояснениями.
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