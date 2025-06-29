На Украине священники попросили Румынию защитить право на вероисповедание

Три религиозных организации румын из Черновицкой области Украины направили лидеру Румынии Никушору Дану письмо, в котором попросили повлиять на Киев из-за нападения на храмы, а также угроз мобилизовать прихожан и священников.
«Мы сталкиваемся с преследованием священников и прихожан румынских приходов, которые хотят законно и по-христиански перейти из Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в Румынскую православную церковь», — приводит ТАСС текст письма.
На Украине в составе УПЦ числятся примерно 130 румынских священников. Некоторые из них хотят воссоединиться с Румынской православной церковью, а не перейти под контроль раскольнической Православной церкви Украины.
При этом отмечается, что со священниками связались «представители украинской силовой структуры». Они пригрозили, что за их действия «всех мужчин, годных к мобилизации в этих населенных пунктах, немедленно призовут в армию» и отправят на линию боевого соприкосновения.
Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК стали массово задерживать священников для отправки в зону боевых действий. Это произошло после того, как власти Украины отказались предоставить отсрочку от мобилизации представителям УПЦ.