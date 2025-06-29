NTK: Британец выловил из реки семь боевых гранат и сбежал от полиции

Полиция Великобритании ищет мужчину, который выловил семь боевых гранат из реки и сбежал с пятью из них. Об этом сообщило издание Need To Know (NTK).
Инцидент произошел 21 июня неподалеку от Бирмингема в графстве Уэст-Мидлендс. Местные жители заметили мужчину, использующего магнитную удочку для поиска ценностей в воде.
Вскоре он вытащил несколько предметов, которые оказались ржавыми ручными гранатами. Мужчина забрал пять из них и исчез с ними, в то время как полиция забрала две оставшиеся и обезвредила их.
Правоохранительные органы обратились к этому мужчине через социальные сети с просьбой немедленно выйти на связь, говорится в материале.
Другой случай произошел в середине ноября прошлого года, когда житель Санкт-Петербурга искал тайник с закладкой, но вместо этого нашел схрон с 60 гранатами. Он решил самостоятельно вызвать полицейских и рассказал все как есть.
Двухлетний ребенок нашел ручную гранату времен Великой Отечественной войны и принес ее домой в подмосковном городе Одинцово. Мать мальчика вызвала сотрудников экстренных служб. Специалисты забрали заржавевшую гранату и отправили ее на экспертизу.