Раскрыта неожиданная причина снижения иммунитета

Ученые собрали две группы людей, которые были схожи по возрасту, полу и социальному положению. Одна подвергалась воздействию дыма, а вторая не контактировала с ним. У подвергшихся воздействию дыма, заметили изменения в 133 генах, которые связаны с аллергиями и астмой, а их иммунные клетки чаще содержали токсичные металлы, такие как ртуть и кадмий.