В Крыму обозначили приоритетные виды спорта

«Мне очень нравится, что этот паралимпийский и очень важный вид спорта, начал развиваться в Крыму. И здесь общественникам большое спасибо, и нашей федерации (адаптивного хоккея — ред.), и нашей спортсменке Татьяне Якибчук, которая также является одним из инициаторов создания следж-хоккея в Республике Крым», — отметила министр.