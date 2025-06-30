В Крыму обозначили приоритетные виды спорта

«Это задача номер один, и не только по спорту, а речь в целом идет о социализации тех людей, которые вернулись из зоны проведения специальной военной операции», — сказала Торубарова.
В качестве хорошего примера по адаптации и социализации ветеранов спецоперации через спорт министр привела организованные общественниками и крымской федерацией по хоккею тренировки по следж-хоккею (хоккей на санях — ред.).
«Мне очень нравится, что этот паралимпийский и очень важный вид спорта, начал развиваться в Крыму. И здесь общественникам большое спасибо, и нашей федерации (адаптивного хоккея — ред.), и нашей спортсменке Татьяне Якибчук, которая также является одним из инициаторов создания следж-хоккея в Республике Крым», — отметила министр.
По ее словам, сейчас спортивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Республики Крым уже ведет закупку новых саней для спортсменов-паралимпийцев, большую часть которых составляют участники специальной военной операции.
Кроме следж-хоккея в Крыму развиваются и другие виды адаптивного спорта, такие как метание ядра, плавание, теннис, отметила она.
«И эти виды спорта мы будем поддерживать за счет республиканского бюджета. Это наш вектор», — заключила глава минспорта Крыма.
Ранее сообщалось, что крымчанин Артем Василюк стал победителем «Кубка Защитников Отечества» в дисциплине настольный теннис. В комментарии РИА Новости Крым он признался, что победу посвящает своему полуострову.