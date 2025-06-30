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В Крыму обозначили приоритетные виды спорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости Крым. Развитие адаптивных видов спорта для людей с инвалидностью, в том числе для ветеранов СВО, находится в приоритете для Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала министр спорта региона Ольга Торубарова.

Источник: РИА "Новости"

«Это задача номер один, и не только по спорту, а речь в целом идет о социализации тех людей, которые вернулись из зоны проведения специальной военной операции», — сказала Торубарова.

В качестве хорошего примера по адаптации и социализации ветеранов спецоперации через спорт министр привела организованные общественниками и крымской федерацией по хоккею тренировки по следж-хоккею (хоккей на санях — ред.).

«Мне очень нравится, что этот паралимпийский и очень важный вид спорта, начал развиваться в Крыму. И здесь общественникам большое спасибо, и нашей федерации (адаптивного хоккея — ред.), и нашей спортсменке Татьяне Якибчук, которая также является одним из инициаторов создания следж-хоккея в Республике Крым», — отметила министр.

По ее словам, сейчас спортивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Республики Крым уже ведет закупку новых саней для спортсменов-паралимпийцев, большую часть которых составляют участники специальной военной операции.

Кроме следж-хоккея в Крыму развиваются и другие виды адаптивного спорта, такие как метание ядра, плавание, теннис, отметила она.

«И эти виды спорта мы будем поддерживать за счет республиканского бюджета. Это наш вектор», — заключила глава минспорта Крыма.

Ранее сообщалось, что крымчанин Артем Василюк стал победителем «Кубка Защитников Отечества» в дисциплине настольный теннис. В комментарии РИА Новости Крым он признался, что победу посвящает своему полуострову.