Лучшие военные оркестры страны сыграли в парках Москвы: видео

Летом 2025 года москвичей и гостей столицы ждал музыкальный марафон — в парках столицы снова сыграли лучшие военные оркестры страны. 29 июня концерт в Саду Эрмитаж прошёл заключительный концерт. В этот день играл Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища в рамках программы «Военные оркестры в парках» Каждый год в июне месяце военные оркестры выступают в различных парках Москвы под открытым небом. В этом году, практически все выступления, прошли под дождём, но это не смутило ни солистов оркестра, ни слушателей. Заключительный концерт состоялся под ливнем.