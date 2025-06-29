Военный оркестр в любую погоду: фоторепортаж

В воскресенье днем Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища в рамках программы «Военные оркестры в парках» дал заключительный концерт. Каждый год в июне месяце военные оркестры выступают в различных парках Москвы под открытым небом. В этом году, практически все выступления, прошли под дождём, но это не смутило ни солистов оркестра, ни слушателей. Заключительный концерт состоялся под ливнем. Оркестр подготовил репертуар из узнаваемых мелодий — от маршей и вальсов до популярных песен и рок-н-ролльных композиций. Руководитель оркестра — военный дирижёр майор Иван Краснецкий отметил, что при подготовке программы музыканты стараются отбирать известные произведения, находящие отклик у слушателей. Конечно же, выступление военного оркестра в год 80-летия Победы не обошлось без песен о войне и фронтовой дружбе.