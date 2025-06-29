«Ой, ей плохо стало»: Туристка без сознания несколько минут летала на парашюте над Чёрным морем

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл на черноморском пляже в Голубицкой. Женщина, решившая развлечься полётом на парашюте, получила тяжелую травму головы из-за неисправного крепления. Она потеряла сознание и повисла на страховке, но оператор катера, проявив халатность, не заметил этого и продолжил катать её по обычному маршруту.