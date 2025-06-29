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«Ой, ей плохо стало»: Туристка без сознания несколько минут летала на парашюте над Чёрным морем

В Краснодарском крае туристка, участвовавшая в полёте на парашюте над морем, потеряла сознание. Несколько минут она продолжала парить в воздухе, прежде чем организаторы аттракциона заметили проблему, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Потерявшая сознание туристка несколько минут летала на парашюте над морем в Краснодарском крае. Видео © SHOТ.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл на черноморском пляже в Голубицкой. Женщина, решившая развлечься полётом на парашюте, получила тяжелую травму головы из-за неисправного крепления. Она потеряла сознание и повисла на страховке, но оператор катера, проявив халатность, не заметил этого и продолжил катать её по обычному маршруту.

Очевидцы сообщают, что после посадки женщина чувствовала себя плохо и с трудом передвигалась. Ей оказали медицинскую помощь, дальнейшая информация о её состоянии отсутствует.

Ранее сообщалось, что в Турции трагически скончалась российская туристка. Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Незадолго до этого её муж упал с балкона третьего этажа.