«Взяли веревку, гайку и магнит»: российские военные изобрели «ловитель коптеров»

В марте стало известно о еще одном необычном творении. В России была разработана первая боевая стиральная машина, получившая название «Стиратель». По шутливым заверениям создателей, она собрана из трофейной украинской стиральной машины, детской коляски и кизлярских шампуров. Авторами этого необычного устройства стали Сергей Иванов, работник ижевского завода, и студент ИжГТУ имени Калашникова Александр Панкратов. Они утверждают, что этот робот настолько мощный и уникальный, что его конкуренты по сравнению с ним выглядят как «писающие в памперс мальчики».