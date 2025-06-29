Жаркая борьба и миллион юаней: как прошел финал шоу «Сокровища императора»

Ведущими шоу были Ольга Бузова и Михаил Галустян.
29 июня 2025 года на ТНТ вышел финальный выпуск шоу «Сокровища императора». В игре остались три команды и только одной из них достался главный приз — 1 миллион юаней. О том, кто в начале игры вырвался вперед, кому никак не давались головоломки и кто смог разрезать мясо на 108 кусочков и получить деньги — в обзоре URA.RU.
Кто вышел в финал «Сокровищ императора».
В борьбу за главный приз вышли три пары:
Нюша и Мария Шурочкина (фуксии)Лина Джебисашвили и Юрий Фунтов (синие)Антон и Кристина Шкаплеровы (зеленые).
Первое испытание: разгадывание головоломок.
Финалисты пришли на круглую набережную и ведущие объявили начало последнего в этом сезоне стартового испытания, состоящего из пяти головоломок:
собрать магический квадрат — переставить ячейки так, чтобы сумма чисел по любой горизонтали, вертикали и диагонали была равна 15;собрать из распиленных наискосок брусков параллельные прямые;расположить две детали так, чтобы получилась пирамида;собрать прямоугольник из деталей;решить математическую задачу, чтобы получился код от ящика с конвертом.
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Сестры Шурочкины приступили к выполнению задания на пять минут позже своих конкурентов из-за того, что накануне получили от семьи Шкаплеровых песочные часы. Хотя это практически не сказалось на общем результате, сами головоломки оказались достаточно сложными. В итоге команда синих не смогла успешно завершить последнее задание и получила штраф в размере 20 минут.
Первыми с испытанием справились участники зеленой команды, однако представители фуксии сумели догнать и опередить их на этапе с денежными ячейками. Запас денежных средств на два дня у команд распределился следующим образом: у зеленых — 546 юаней, у команды фуксии — 550 юаней, у синих — 547 юаней.
Испытания первого дня.
«Тайцзицюань».
Испытание проходило у Великой китайской стены, куда участники добирались на такси. Им предстояло освоить ряд упражнений гимнастики цигун и продемонстрировать их наставнику. Семья Шурочкиных успешно справилась с этим испытанием первой и отправилась в город на поиски набережной, изображенной на фотографии. Команда «Синие» вновь не смогла выполнить задание и получила второй штраф за день — 20 минут.
«Утка по-пекински».
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Первыми в город возвратились участники команды «Зеленые», которые также раньше остальных прибыли в ресторан, где проходил второй этап соревнования. В рамках задания им предстояло разделать приготовленную утку по особой методике: мясо и кожу требовалось нарезать на 108 кусочков, как это продемонстрировал шеф-повар, а затем аккуратно выложить их по образцу. С этим заданием работали Антон Шкаплеров, Мария Шурочкина и Юрий Фунтов. Наиболее оперативно задание выполнила команда Шкаплеровых.
«Зеленые» первыми прибыли в гостиницу и в последний раз в текущем сезоне ударили в гонг. Следом за ними финишировала команда «Фуксики», третьими пришли «Синие». Золотую кошку получили Нюша и Мария Шурочкина, что обеспечило им автоматический проход в финальное испытание без необходимости участия во всех заданиях второго дня. Таким образом, «Зеленым» и «Синим» предстояло сразиться за вторую путевку в суперфинал.
Испытания второго дня.
«За покупками».
Группа «зеленых» прибыла на оптовую базу овощей и фруктов первой. Им предстояло приобрести на рынке пять продуктов, необходимых для приготовления ужина для императора: дуриан, капусту, гигантский кабачок, мангостин и ямс. Территория рынка оказалась большой, но они быстро справились с заданием.
Команда «синих» выбрала другой маршрут, обратившись к автолавкам. Тем не менее именно «зеленые» первыми завершили сбор продуктовой корзины. Далее Шкаплеровым предложили выбрать один из двух конвертов, содержавших аналогичные задачи: доехать на такси до площадки с мопедами, находящейся на расстоянии 27 километров, и отыскать там два транспортных средства с определенными регистрационными номерами. Отличие между заданиями заключалось лишь в номерах мопедов. Опередив соперников, «зеленые» нашли нужные мопеды первыми. Под их сиденьями находились части следующей подсказки. На протяжении всего этапа команда «синих» практически не отставала от лидеров.
«Уличные торговцы».
Финальное испытание проходило на оживленной торговой улице. Участникам предстояло реализовать 20 сосисок по цене 3 юаня за штуку, при условии, что покупатели должны были съесть их прямо на месте. Один из членов команды занимался жаркой и продажей сосисок во фритюре, в то время второй убеждал прохожих попробовать продукт или искал новых клиентов. Команда «зеленых» успешно выполнила задание первой и направилась к финальной точке маршрута. «Зеленые» раньше остальных добрались до ведущих и стали вторыми суперфиналистами телепроекта «Сокровища императора 2». Команда «синих» прибыла вслед за ними, однако не была допущена к заключительному испытанию.
Суперфинал: последнее испытание.
Нюша и ее сестра Мария выиграли в шоуФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости.
В финальном испытании команда Шурочкиных встретилась с семьей Шкаплеровых. Соревнование заключалось в том, что один из членов каждой пары принимал участие в настольных играх. Второй отвечал на вопросы викторины, тематика которой была связана со вторым сезоном проекта «Сокровища императора».
За каждый правильный ответ или победу в настольной игре игрок получал право сделать шаг по горизонтальной импровизированной лестнице, ведущей к сундуку с главным призом. Каждую ступень лестницы составляли две секции, из которых участнику предстояло выбрать одну для следующего шага. Одна из секций оказывалась устойчивой, а вторая обрушивалась под весом. В случае неудачного выбора и падения с лестницы участник возвращался на одну позицию назад. В настольные игры играли Мария Шурочкина и Антон Шкаплеров. Нюша и Кристина Шкаплерова прыгали по ступеньками и отвечали на вопросы.
Кто победил в финале шоу «Сокровища императора».
Победительницами второго сезона стали Нюша и Мария Шурочкина. Антон и Кристина Шкаплеровы заняли второе место, Лина Джебисашвили и Юрий Фунтов — третье.