Жаркая борьба и миллион юаней: как прошел финал шоу «Сокровища императора»

Финальное испытание проходило на оживленной торговой улице. Участникам предстояло реализовать 20 сосисок по цене 3 юаня за штуку, при условии, что покупатели должны были съесть их прямо на месте. Один из членов команды занимался жаркой и продажей сосисок во фритюре, в то время второй убеждал прохожих попробовать продукт или искал новых клиентов. Команда «зеленых» успешно выполнила задание первой и направилась к финальной точке маршрута. «Зеленые» раньше остальных добрались до ведущих и стали вторыми суперфиналистами телепроекта «Сокровища императора 2». Команда «синих» прибыла вслед за ними, однако не была допущена к заключительному испытанию.