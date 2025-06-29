Пол Уокер «воскреснет» ради финальной части «Форсажа»

Прошло более двух лет с выхода «Форсажа 10», но Universal пока не объявила дату выхода сиквела. Вин Дизель, выступая на Fuel Fest 2025, раскрыл планы на продолжение франшизы. По его словам, фильм выйдет в 2027 году, но только если будут выполнены три условия: возвращение съёмок в Лос-Анджелес, акцент на автокультуре и возвращение персонажа Пола Уокера.