Пол Уокер «воскреснет» ради финальной части «Форсажа»

Воссоздание героя Уокера станет возможным благодаря цифровым технологиям CGI — такой метод уже применялся в седьмой части с помощью братьев актёра Кэлаба и Коди Уокера. В грядущем фильме роль Брайана О’Коннера, скорее всего, будет полностью виртуальной.
Ранее сообщалось, что рэпер из Ставропольского края Максим Никитин, известный как VTORNIK, привлёк внимание мировой аудитории своим треком «Money Rain». Песня быстро набрала популярность в TikTok и заинтересовала даже представителей Голливуда. Артисту даже предлагали написать саундтрек к фильму «Форсаж Х». Однако сотрудничество не состоялось — причина в российском гражданстве музыканта.