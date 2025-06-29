SCMP: Китай создал оружие, способное выводить из строя электростанции

В Китае показали видео, на котором продемонстрировали оружие, способное выводить из строя электростанции, а также вызывать «полное отключение электроэнергии» в зоне поражения, пишет The South China Morning Post.
«В четверг государственная телерадиокомпания Китая опубликовала видео, на котором, по всей видимости, показан новый тип графитовой бомбы, которая может вывести из строя вражеские электростанции и вызвать “полное отключение электроэнергии” в указанном районе», — сказано в материале.
Согласно видео, дальность действия оружия составляет 290 километров, а заряд весит 490 килограммов. По данным издания, пока неясно, на какой стадии разработки оно находится, а также развернули ли его китайские военные.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил российским оружейникам уделить особое внимание созданию лазеров, дронов и системы управления войсками с применением искусственного интеллекта.