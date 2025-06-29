Ричмонд
+34°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СКР Бастрыкин вмешался в ситуацию с разбитой дорогой в селе под Ростовом

Председатель Следкома России потребовал разобраться с дорогой, по которой не смогли проехать пожарные.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки, связанной с некачественной дорогой в селе Синявском. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Дончане пожаловались в социальных сетях на плачевное состояние дороги в переулке Юбилейном. По словам людей, в непогоду движение по ней сильно затруднено. Когда в селе загорелся один из домов, пожарные не смогли подъехать к зданию и потушить пламя. В итоге огонь уничтожил жилье. Односельчане жаловались на бездорожье в разные инстанции, но результата это не принесло.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о промежуточных результатах процессуальной проверке и ее окончательном решении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.