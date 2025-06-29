Глава СКР Бастрыкин вмешался в ситуацию с разбитой дорогой в селе под Ростовом

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки, связанной с некачественной дорогой в селе Синявском. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Дончане пожаловались в социальных сетях на плачевное состояние дороги в переулке Юбилейном. По словам людей, в непогоду движение по ней сильно затруднено. Когда в селе загорелся один из домов, пожарные не смогли подъехать к зданию и потушить пламя. В итоге огонь уничтожил жилье. Односельчане жаловались на бездорожье в разные инстанции, но результата это не принесло.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о промежуточных результатах процессуальной проверке и ее окончательном решении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.