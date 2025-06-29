Глава СКР Бастрыкин вмешался в ситуацию с разбитой дорогой в селе под Ростовом

Дончане пожаловались в социальных сетях на плачевное состояние дороги в переулке Юбилейном. По словам людей, в непогоду движение по ней сильно затруднено. Когда в селе загорелся один из домов, пожарные не смогли подъехать к зданию и потушить пламя. В итоге огонь уничтожил жилье. Односельчане жаловались на бездорожье в разные инстанции, но результата это не принесло.