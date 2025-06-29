«Метро» для форели появится в Краснопольском районе

«Вместо них будет работать инновационная система транспортировки — так называемое, метро для рыбы. Прямо под этой стройкой уже заложены специальные трубопроводы, по которым форель будет перемещаться из бассейна в бассейн, на сортировку», — рассказали в эфире СТВ.