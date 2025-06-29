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«Метро» для форели появится в Краснопольском районе

«Метро» для рыбы появится в Краснопольском районе.

В деревне Палуж Краснопольского района строится крупный комплекс по выращиванию радужной форели, сообщает телеканал СТВ. А в нем будет «метро» для рыбы.

Поскольку форели требуются особые условия, то комплекс (а его планируют запустить осень 2025-го) будет работать на пяти собственных артезианских скважинах глубиной порядка 140 метров. А вода в замкнутых системах будет станет циркулировать по кругу и проходить многоступенчатую очистку.

Но это не все новшества. Так, на Краснопольщине отказались от сачков и неводов при разведении рыбы.

«Вместо них будет работать инновационная система транспортировки — так называемое, метро для рыбы. Прямо под этой стройкой уже заложены специальные трубопроводы, по которым форель будет перемещаться из бассейна в бассейн, на сортировку», — рассказали в эфире СТВ.

Также сообщается, что до конца 2025-го в Могилевской области запустят первый в республике полный цикл производства форели — от икринки до товарной рыбы.

Тем временем «Комсомолка» писала, что цена проката катамарана, лодки, катера и теплохода названа в Минске летом 2025.

А синоптик Дмитрий Рябов обещал долгожданное тепло до плюс 30 в Беларуси на неделю с 30 июня по 6 июля.