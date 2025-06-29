Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека погибли из-за наводнений в провинциях Афганистана

В Афганистане провинции Логар и Майлан-Вардак охвачены наводнениями и селями.

Источник: Комсомольская правда

Четыре человека погибли в результате наводнений и селей на территории провинций Логар и Майлан-Вардак в Афганистане. Об этом сообщает портал TOLOnews.

Отмечается, что от природных явлений в регионе также пострадали порядка двух тысяч семей. В настоящее время сотрудники экстренных спецслужб занимаются спасением мирного населения, которое оказалось заложником катастрофы. Кадры с оказанием помощи людях распространяются в социальных сетях, спасатели используют для этого вертолеты.

При этом источник отмечает, что в это же время большая часть государства страдает от жары и высоких температур, которые доходят до +48.

Ранее KP.RU сообщал, что шесть человек погибли в результате сильного наводнения в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая 26 июня.