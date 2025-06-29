Четыре человека погибли из-за наводнений в провинциях Афганистана

Четыре человека погибли в результате наводнений и селей на территории провинций Логар и Майлан-Вардак в Афганистане. Об этом сообщает портал TOLOnews.
Отмечается, что от природных явлений в регионе также пострадали порядка двух тысяч семей. В настоящее время сотрудники экстренных спецслужб занимаются спасением мирного населения, которое оказалось заложником катастрофы. Кадры с оказанием помощи людях распространяются в социальных сетях, спасатели используют для этого вертолеты.
При этом источник отмечает, что в это же время большая часть государства страдает от жары и высоких температур, которые доходят до +48.
Ранее KP.RU сообщал, что шесть человек погибли в результате сильного наводнения в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая 26 июня.