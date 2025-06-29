Четыре человека погибли из-за наводнений в провинциях Афганистана

Отмечается, что от природных явлений в регионе также пострадали порядка двух тысяч семей. В настоящее время сотрудники экстренных спецслужб занимаются спасением мирного населения, которое оказалось заложником катастрофы. Кадры с оказанием помощи людях распространяются в социальных сетях, спасатели используют для этого вертолеты.