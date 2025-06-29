Слуцкий попросит проверить разработчиков «Шедеврума» на дискредитацию армии

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в воскресенье, 29 июня, сообщил о намерении направить обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку действий разработчика приложения «Шедеврум» от «Яндекса» на наличие признаков нарушения уголовного законодательства. В том числе это касается дискредитации Вооруженных сил РФ.
Он отметил, что проверка, проведенная совместно с молодежным отделением ЛДПР, выявила «неожиданные и странные» результаты. При запросе на изображение русского космонавта приложение выдавало американского астронавта с флагом США. Если же запрашивался космонавт без американского флага, приложение сообщало, что без звездно-полосатого флага сгенерировать космонавта невозможно. При других запросах на патриотическую тематику снова появлялись «картинки и комиксы» с символикой США.
— Это точно отечественное приложение от российского разработчика? Будем разбираться. Направим обращение в Генпрокуратуру РФ для проведения проверки по факту возможного наличия в действиях разработчика ИИ признаков уголовного законодательства в части дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, — отметил глава партии.
Парламентарий подчеркнул, что ЛДПР поддерживает нейросети и выступает за развитие технологий и прогресса. Он добавил, что такие сервисы представляют собой не просто «картинки», а инструменты смысловой политики, влияющие на мировоззрение.
Слуцкий также сообщил о намерении обратиться с просьбой принять меры для обеспечения работы ИИ-платформы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
— У нас что, своих символов нет? Своих героев и флагов? Своих образов будущего? Если мы сами стесняемся своей идентичности, ее за нас перепишут, а теперь еще и перерисуют. Про иностранные платформы все понятно. Но внутренний идеологический разрыв в отечественных продуктах недопустим, — приводит его слова РИА Новости.
Подобные проверки инициируются и против физических лиц. В частности, в начале мая появилась информация, что владельца компании «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука также могут проверить на нарушение статьи о распространении фейков в отношении Вооруженных сил России.