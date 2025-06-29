Из Италии на фронт: Россиянин, проживший 30 лет за рубежом, ушёл на СВО

Уроженец Санкт-Петербурга, который провёл три десятилетия в Италии, принял решение кардинально изменить свою жизнь и отправиться в зону проведения СВО. В начале 2024 года, оставив свою прибыльную работу, мужчина по имени Итан вернулся в Россию. Подписав контракт с Министерством обороны, он уехал на фронт, чувствуя, что его навыки и знания могут быть полезны ВС РФ.