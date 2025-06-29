Из Италии на фронт: Россиянин, проживший 30 лет за рубежом, ушёл на СВО

«Дед меня с пелёнок учил, что быть русским — это гордость. Я получил в Италии высшее образование и работал в крупной компании по производству бытовой техники. Но меня всё равно тянуло в Россию», — цитирует Итана RT.
Ситуация в мире, особенно с 2014 года, когда начался приток беженцев с Западной Украины в Европу и усилились проявления русофобии, подтолкнули Итана вернуться в Россию. После начала СВО в 2022 году антироссийские демонстрации стали обычным явлением в Италии, что ещё больше подстегнуло его желание уехать, хотя семья препятствовала этому.
Ранее Life.ru рассказал, как кровь на форме погибшего бойца СВО помогла установить родство. Боец погиб на фронте, прикрывая товарища от пуль. Его награду получит дочка, родство с которой было подтверждено экспертизой ДНК.