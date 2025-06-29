Пушилин: ВСУ тянут подразделения к освобожденным ВС РФ поселениям в ДНР

— Шевченко, Ялта и Красная Звезда — это территория между реками Волчья и Мокрые Ялы. По сути, вся территория междуречья находится под контролем наших подразделений. Но расслабляться рано. Есть информация, что противник перекидывает резервы именно на это направление, — говорится в Telegram-канале Пушилина.