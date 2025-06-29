Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали перебрасывать свои подразделения к населенным пунктам, которые были освобождены российской армией на этой неделе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
— Село Новосергеевка находится примерно в 20 километрах от Красноармейска — туда как раз откатился противник, в район Удачного, — отметил Пушилин.
Он также подчеркнул, что в районе Удачного сейчас идут интенсивные бои, поскольку этот населенный пункт является ключевой связующей артерией для всех войск ВСУ. Потеря Удачного нанесет значительный ущерб противнику.
— Шевченко, Ялта и Красная Звезда — это территория между реками Волчья и Мокрые Ялы. По сути, вся территория междуречья находится под контролем наших подразделений. Но расслабляться рано. Есть информация, что противник перекидывает резервы именно на это направление, — говорится в Telegram-канале Пушилина.
Российские войска также освободили населенный пункт Новая Кругляковка, расположенный в Харьковской области. Кроме того, бойцы ВС РФ зачистили от солдат украинской армии населенный пункт Ялта в ДНР.
В этот же день военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что солдаты ВС РФ продавили оборону Вооруженных сил Украины под Купянском. До города осталось менее одного километра.