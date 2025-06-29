Не менее 45 человек погибли из-за сильных ливней в Пакистане за несколько дней

Не менее 45 человек погибли из-за сильных ливней и вызванных ими паводков и гроз на территории Пакистана за последние несколько дней. Об этом сообщает телеканал Geo TV.
Согласно источнику, наибольшее число жертв среди населения было зафиксировано в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва — 21 человек считается погибшим. Также сообщения о жертвах из-за ливневых муссонных дождей передаются из провинций Белуджистан, Синд и Пенджаб.
Как отмечает телеканал, природные катаклизмы могут продлиться еще неделю. При этом грозы и ураганный ветер, вызванный непогодой, может вызвать повреждения в линиях электропередач и инфраструктуре провинций. Также существуют риски нарушения дорожного сообщений из-за оползней в регионе.
Ранее KP.RU сообщал, что четыре человека погибли из-за наводнений и селей в провинциях Афганистана. От природных явлений также пострадали порядка двух тысяч семей.