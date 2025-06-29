Пенсия в 100 тысяч рублей: кому она положена и как ее получить. Инфографика

Для граждан, не относящихся к «льготным» категориям, пенсия формируется из двух частей — фиксированной и страховой. Первая в 2025 году составляет 8728 рублей. Вторая зависит от накопленных пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов, ИПК), которые рассчитываются на основе официальной зарплаты и трудового стажа. В 2025 году стоимость одного балла — 142,76 рубля. За год работы с максимально возможной зарплатой (в пределах взносной базы — 2 759 000 рублей в год или около 230 тысяч в месяц) можно заработать не более 10 баллов. Это значит, что за 30 лет такой работы можно накопить 300 баллов и получить страховую часть около 43 тысяч рублей.