Синоптик ответил, вернется ли тепло в Москву в начале июля

Ранее KP.RU сообщил, что подобная картина наблюдается в 2025 году по всей России. Так, в Сочи в конце июня наблюдали град — он поверг в шок как местных жителей, так и многочисленных туристов, прибывших на курорт в разгар летнего сезона. Впрочем, надо отметить, что погодное ЧП наблюдали не во всем городе, а лишь в одном из его районов и серьезных нарушений и сбоев в работе инфраструктуре города не произошло.