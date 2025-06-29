Синоптик ответил, вернется ли тепло в Москву в начале июля

Летняя погода не радует москвичей, однако, в начале июля ситуация кардинально изменится и… снова поменяется! Столбик термометра будет резко подниматься и опускаться вновь, словно природа совершенно забыла, какое сейчас время года за окном. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом издания NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.
— Потепление начнется 2 июля, днем +17…+22 градуса, 3 июля +21…+26 градусов, при этом прогнозируются кратковременные дожди. 4 июля вновь начнется похолодание, к 5 июля ночью в Москве местами до +7 градусов. Днем в столице около +20 градусов, — сообщил метеоролог.
Зато осадков на выходных не ожидается, для тех, кто не боится прохлады, такая погода — отличная возможность отправиться за город на прогулку или выбраться в парк.
Ранее KP.RU сообщил, что подобная картина наблюдается в 2025 году по всей России. Так, в Сочи в конце июня наблюдали град — он поверг в шок как местных жителей, так и многочисленных туристов, прибывших на курорт в разгар летнего сезона. Впрочем, надо отметить, что погодное ЧП наблюдали не во всем городе, а лишь в одном из его районов и серьезных нарушений и сбоев в работе инфраструктуре города не произошло.