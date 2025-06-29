В Китае создали оружие для выведения из строя электросетей в зоне поражения

Согласно источнику, созданное оружие может обеспечить масштабное отключение электричества на площади не менее 10 тысяч квадратных метров при попадании по точке назначения. На видео боеприпасы запускаются с транспортного средства. После этого в воздух выбрасываются цилиндрические контейнеры, при взрыве распыляющие углеродные нити. Это обеспечивает короткое замыкание в электросетях.