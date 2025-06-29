В Китае создали оружие для выведения из строя электросетей в зоне поражения

В Китае создали оружие, способное массово выводить из строя линии электропередачи в зоне поражения. Кадры с анимированным видео, на котором изображается действие такого оружия, продемонстрировало центральное телевидение КНР.
Согласно источнику, созданное оружие может обеспечить масштабное отключение электричества на площади не менее 10 тысяч квадратных метров при попадании по точке назначения. На видео боеприпасы запускаются с транспортного средства. После этого в воздух выбрасываются цилиндрические контейнеры, при взрыве распыляющие углеродные нити. Это обеспечивает короткое замыкание в электросетях.
При этом государственная корпорация аэрокосмической науки и технологий Китая, которая передает информацию о новой разработке, не приводит каких-либо других подробностей о подобных боеприпасах.
Ранее KP.RU сообщал, что в Китае провели испытания неядерной водородной бомбы, которая способна вызвать огненный шар с температурой более одной тысячи градусов.