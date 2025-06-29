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Упавшая ветка во время сильного ветра травмировала двух человек в минском Ботаническом саду

Упавшая от ветра ветка травмировала двух человек в Ботаническом саду Минска.

Упавшая ветка травмировала двух человек внутри территории минского Ботанического сада, рассказали в МЧС Беларуси, говоря о ликвидации спасателями последствий сильного ветра.

От падения дерева пострадал также один человек в Молодечно. А всего таких случаев шесть по Минской области: по одному в Молодечненском, Копыльском и Пуховичском районе, а три — в Минском. На Витебщине МЧС вызывали из-за падения деревьев 16 раз. Больше всего — четырежды — в Бешенковичский район, а по два раза в Витебский, Городокский и Шумилинский районы. Там, как и в Гродненской области (три случая падения деревьев произошли в Гродно, а один в районе при областном центре), нет пострадавших.

Ранее КГБ Беларуси рассказал о результате 732-дневной многоходовой спецоперации «Гарпун».

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Тем временем «Комсомолка» писала, что цена проката катамарана, лодки, катера и теплохода названа в Минске летом 2025.

А синоптик Дмитрий Рябов обещал долгожданное тепло до плюс 30 в Беларуси на неделю с 30 июня по 6 июля.