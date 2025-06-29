Упавшая ветка во время сильного ветра травмировала двух человек в минском Ботаническом саду

Упавшая ветка травмировала двух человек внутри территории минского Ботанического сада, рассказали в МЧС Беларуси, говоря о ликвидации спасателями последствий сильного ветра.
От падения дерева пострадал также один человек в Молодечно. А всего таких случаев шесть по Минской области: по одному в Молодечненском, Копыльском и Пуховичском районе, а три — в Минском. На Витебщине МЧС вызывали из-за падения деревьев 16 раз. Больше всего — четырежды — в Бешенковичский район, а по два раза в Витебский, Городокский и Шумилинский районы. Там, как и в Гродненской области (три случая падения деревьев произошли в Гродно, а один в районе при областном центре), нет пострадавших.
Ранее КГБ Беларуси рассказал о результате 732-дневной многоходовой спецоперации «Гарпун».
Также мы писали, что «метро» для форели появится в Краснопольском районе.
Тем временем «Комсомолка» писала, что цена проката катамарана, лодки, катера и теплохода названа в Минске летом 2025.
А синоптик Дмитрий Рябов обещал долгожданное тепло до плюс 30 в Беларуси на неделю с 30 июня по 6 июля.