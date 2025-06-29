Упавшая ветка во время сильного ветра травмировала двух человек в минском Ботаническом саду

От падения дерева пострадал также один человек в Молодечно. А всего таких случаев шесть по Минской области: по одному в Молодечненском, Копыльском и Пуховичском районе, а три — в Минском. На Витебщине МЧС вызывали из-за падения деревьев 16 раз. Больше всего — четырежды — в Бешенковичский район, а по два раза в Витебский, Городокский и Шумилинский районы. Там, как и в Гродненской области (три случая падения деревьев произошли в Гродно, а один в районе при областном центре), нет пострадавших.