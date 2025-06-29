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Арзамасова заплакала во время записи обращения к своему персонажу из «Папиных дочек»

На съемочной площадке полнометражного фильма, основанного на новых «Папиных дочках», исполнительница одной из главных ролей Лиза Арзамасова не смогла сдержать слезы. Актриса согласилась записать обращение к своему персонажу — Галине Сергеевне, но уже с самого начала встречи ее чувства взяли верх.

На съемочной площадке полнометражного фильма, основанного на новых «Папиных дочках», исполнительница одной из главных ролей Лиза Арзамасова не смогла сдержать слезы. Актриса согласилась записать обращение к своему персонажу — Галине Сергеевне, но уже с самого начала встречи ее чувства взяли верх.

— Дерзай, иди вперед и ничего не бойся. Такое бывает с маленькими гениями, жизнь их усредняет до обыкновенности. Но при этом очень важно продолжать верить в себя…. Я ждала для нее большего. Маленькая Галина Сергеевна мечтала отправиться в космос, она могла бы посетить Марс, она готовилась выйти замуж за принца и готовилась получить Нобелевскую премию. И она стала просто хорошим адвокатом, — говорила Арзамасова со слезами на глазах.

Она отметила, что сейчас Галина Сергеевна счастлива и любима, и выразила надежду, что это вдохновит ее на поступки «космического масштаба». Лиза добавила, что в данный момент Галина Сергеевна «существует в пределах возможного», тогда как «для маленькой Галины Сергеевны» не существовало ничего невозможного.

Арзамасова призвала всех, кто чувствует в себе задатки Галины Сергеевны, не бояться действовать смело и не позволять сценариям останавливать их. Актриса уверенно заявила, что у каждого есть возможность добиться успеха, передает портал Super.

В конце апреля Арзамасова и ее муж, фигурист Илья Авербух, опубликовали видеозапись со своей дочерью Лией, которой уже исполнилось восемь месяцев, впервые показав публике ее лицо.

О том, что звездная пара родила второго ребенка стало известно в августе прошлого года.

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