Арзамасова заплакала во время записи обращения к своему персонажу из «Папиных дочек»

На съемочной площадке полнометражного фильма, основанного на новых «Папиных дочках», исполнительница одной из главных ролей Лиза Арзамасова не смогла сдержать слезы. Актриса согласилась записать обращение к своему персонажу — Галине Сергеевне, но уже с самого начала встречи ее чувства взяли верх.
— Дерзай, иди вперед и ничего не бойся. Такое бывает с маленькими гениями, жизнь их усредняет до обыкновенности. Но при этом очень важно продолжать верить в себя…. Я ждала для нее большего. Маленькая Галина Сергеевна мечтала отправиться в космос, она могла бы посетить Марс, она готовилась выйти замуж за принца и готовилась получить Нобелевскую премию. И она стала просто хорошим адвокатом, — говорила Арзамасова со слезами на глазах.
Она отметила, что сейчас Галина Сергеевна счастлива и любима, и выразила надежду, что это вдохновит ее на поступки «космического масштаба». Лиза добавила, что в данный момент Галина Сергеевна «существует в пределах возможного», тогда как «для маленькой Галины Сергеевны» не существовало ничего невозможного.
Арзамасова призвала всех, кто чувствует в себе задатки Галины Сергеевны, не бояться действовать смело и не позволять сценариям останавливать их. Актриса уверенно заявила, что у каждого есть возможность добиться успеха, передает портал Super.
В конце апреля Арзамасова и ее муж, фигурист Илья Авербух, опубликовали видеозапись со своей дочерью Лией, которой уже исполнилось восемь месяцев, впервые показав публике ее лицо.
О том, что звездная пара родила второго ребенка стало известно в августе прошлого года.