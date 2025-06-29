Арзамасова заплакала во время записи обращения к своему персонажу из «Папиных дочек»

— Дерзай, иди вперед и ничего не бойся. Такое бывает с маленькими гениями, жизнь их усредняет до обыкновенности. Но при этом очень важно продолжать верить в себя…. Я ждала для нее большего. Маленькая Галина Сергеевна мечтала отправиться в космос, она могла бы посетить Марс, она готовилась выйти замуж за принца и готовилась получить Нобелевскую премию. И она стала просто хорошим адвокатом, — говорила Арзамасова со слезами на глазах.