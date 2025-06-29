Трамп заявил, что у Ирана может быть еще один объект ядерной инфраструктуры

У Ирана может быть еще один объект ядерной инфраструктуры, кроме основных. Об этом в интервью для телеканала Fox News заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Мы знали о том, что у них много объектов. Возможно, три основных и еще один», — отметил глава Белого дома.
Как отметил американский президент, в распоряжении Тегерана может быть еще один секретный ядерный объект. При этом Трамп выразил сомнение в том, что перед авиаударами США по Ирану республика могла вывезти обогащенный уран с других объектов инфраструктуры.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что Вашингтон может снять санкции, введенные в отношении Тегерана, если исламское государство выберет курс мирной политики.