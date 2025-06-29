Юрист разъяснила, что делать если врачи отказываются лечить по ОМС

Россияне имеют право на оказание медицинской помощи по ОМС. Это значит, что те, у кого имеется медицинский полис, могут получить услуги государственных врачей в установленном порядке. Однако, что делать, если такую помощь оказать отказываются? Об этом сообщила в беседе с RuNews24.ru юрист Светлана Стрежнёва.
— Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы. Если пациент все же столкнулся с отказом в лечении по программам ОМС то возможно его обжаловать в страховую организацию, Росздравнадзор, а также органы прокуратуры, — посоветовала эксперт.
Юрист уточнила, что такой отказ получить от медицинской организации в письменном виде и данный документ передать в ведомство вместе с жалобой.
Ранее KP.RU сообщил, что в России набирает обороты оформление цифровых полисов ОМС. Более того, ни пластиковые, ни бумажные полисы уже не выдаются. Оформление такого документа началось с 1 декабря 2022 года. Цифровой полис выглядит как индивидуальный штрих-код. Его можно увидеть в личном кабинете на портале Госуслуг.