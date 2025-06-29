Юрист разъяснила, что делать если врачи отказываются лечить по ОМС

Россияне имеют право на оказание медицинской помощи по ОМС. Это значит, что те, у кого имеется медицинский полис, могут получить услуги государственных врачей в установленном порядке. Однако, что делать, если такую помощь оказать отказываются? Об этом сообщила в беседе с RuNews24.ru юрист Светлана Стрежнёва.