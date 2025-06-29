В Азербайджане призвали сжечь посольство России на фоне задержаний на Урале

Резонансный инцидент вызвал разные реакции. Так, азербайджанская община в России обвинила Баку в «политиканстве» в связи с задержанием граждан республики в Екатеринбурге. В общине отметили, что обратили внимание на статью азербайджанского государственного агентства Azertag. В ней утверждается, что события в Екатеринбурге свидетельствуют о давлении, которому «часто подвергаются» представители азербайджанской и других диаспор, проживающие в России.