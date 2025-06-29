В Азербайджане призвали сжечь посольство России на фоне задержаний на Урале

На фоне уголовного дела о межэтнической банде в Свердловской области, обвиняемой в организации заказных убийств, азербайджанский журналист Афган Мюхтарлы призвал к сожжению российского посольства. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальных сетях.
В своем обращении он заявил, что якобы пятеро его соотечественников погибли из-за действий Москвы, и выразил недоумение тем фактом, что российское посольство в Азербайджане до сих пор «не сожжено».
— Уважающие себя люди не оставили бы камень на камне в том посольстве, — говорится в публикации.
Резонансный инцидент вызвал разные реакции. Так, азербайджанская община в России обвинила Баку в «политиканстве» в связи с задержанием граждан республики в Екатеринбурге. В общине отметили, что обратили внимание на статью азербайджанского государственного агентства Azertag. В ней утверждается, что события в Екатеринбурге свидетельствуют о давлении, которому «часто подвергаются» представители азербайджанской и других диаспор, проживающие в России.
Кроме того, стало известно об отмене всех мероприятий, запланированных в Азербайджане российскими государственными и частными учреждениями. К отмененным мероприятиям относятся концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие культурные программы. Причиной для этого стали те же задержания.
27 июня в Екатеринбурге прошла масштабная операция по задержанию группы азербайджанцев, среди которых искали подозреваемого в убийстве. При этом в ходе проверок, по неподтвержденным данным, двое мужчин скончались. Министерство иностранных дел Азербайджана вызвала временного поверенного в делах посольства России Петра Волоковых из-за задержания своих граждан.