Симоньян предположила возможность медицинского воскрешения в будущем

ЧЕЛЯБИНСК/ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в своей новой книге, которая выйдет летом, описала чипирование человечества и медицинское воскрешение по ДНК, пояснив, что так и будет в будущем.
Ранее Симоньян сообщала, что открыт предварительный заказ её нового романа «В начале было Слово — в конце будет Цифра».
По ее словам, сейчас американский предприниматель Илон Маск считает, что вероятность захвата человечества искусственным интеллектом — один к пяти, то есть 20%. Она напомнила, что Маск чипировал свинью по имени Гертруда — мозги этой свиньи заменены чипами.
«Сколько осталось времени, чтобы этими чипами было прочипировано все человечество?.. Это же все к тому идет. И у меня в романе это свинья Гертруда масковская — одно из действующих лиц, она святая свинья. Надо понимать, что через какое-то время благодаря развитию медицины, может быть, мы даже застанем, человечество подойдет к отмене образования. А зачем образование? Если что-то нужно найти — быстренько загуглил. А когда будет чип, который будет выдавать информацию прямо в мозг, школы будут отменены как утратившие свою актуальность, зачем на них тратить деньги. Это я все описываю свой роман. Но уверена, что так и будет в жизни. В обозримом будущем», — сказала Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
По ее мнению, есть хорошая новость и в будущем человечества, и в романе.
«Исходя из того, как развивается медицина, технологии, как развивается будущее — когда-то люди подойдут к технологии, которую можно назвать медицинским воскрешением. То есть по ДНК можно будет воскрешать людей. Люди будут воскрешены. У нас за всю историю существования жило 150 миллиардов (человек), вот их воскресят. А дальше что? Написано в моем романе», — отметила она.
Она пояснила, что все деньги от продажи книг она отдает на фронт, на другую благотворительность.
«Мне кажется, что если хоть один человек, прочитав это, спохватится и захочет стать немножко лучше, пока не поздно, чтобы потом, после вот этого воскрешения, иметь шансы остаться в раю, который нам обещан, а не в аду — жизнь прожита не зря», — сказала Симоньян.
Но и отказаться от развития цифровых технологий и искусственного интеллекта нельзя, добавила она.
«Потому что любая следующая война и сегодняшняя будет вестись искусственным интеллектом. А если ты отстанешь в сфере искусственных технологий, то что делают с отстающими? Посмотрите на пример Ирана», — сказала она.