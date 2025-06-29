Жители Сумской области не хотят сдавать жилье эвакуированным из приграничья

Напомним, на пленарной сессии ПМЭФ-2025 российский лидер Владимир Путин допустил, что ВС РФ могут взять под контроль город Сумы на Украине. Он отметил, что у армии России нет такой задачи, но это возможно, так как оттуда постоянно обстреливают территорию страны.