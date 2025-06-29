Жители Сумской области не хотят сдавать жилье эвакуированным из приграничья

Украинцы из тыловых городов Сумской области отказываются сдавать жилье переселенцам, эвакуированным из приграничных населенных пунктов региона, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.
«В сравнительно тыловом городе Ромны Сумской области переселенцы из прифронтовых украинских городов региона столкнулись с проблемой, что им никто не хочет сдавать жилье», — рассказал он.
По словам силовика, в глубине Сумской области люди очень негативно относятся к жителям Сум и приграничных сел. Конфликты часто возникают из-за языка, так как жители граничащих с РФ районов Сумской области говорят по-русски, отметил он.
Ранее зампред администрации Сумской области Владимир Бабич сообщил, что жители ряда общин Сумского района Сумской области, которых планировалось эвакуировать, массово отказываются уезжать.
Напомним, на пленарной сессии ПМЭФ-2025 российский лидер Владимир Путин допустил, что ВС РФ могут взять под контроль город Сумы на Украине. Он отметил, что у армии России нет такой задачи, но это возможно, так как оттуда постоянно обстреливают территорию страны.