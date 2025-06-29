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Пассажирский самолет едва не перевернулся из-за непогоды в Индонезии

Самолет с 141 пассажиром на борту едва не перевернулся в Индонезии. Об этом сообщило FL360aero в социальной сети X.

Самолет с 141 пассажиром на борту едва не перевернулся в Индонезии. Об этом сообщило FL360aero в социальной сети X.

Сильный дождь и ветер заставили самолет авиакомпании Batik Air вернуться в аэропорт Сукарно-Хатта, откуда он и вылетел. Видимость была всего 1000 метров, шли сильные дожди, и над воздушной гаванью образовались опасные кучево-дождевые облака.

Во время посадки ветер наклонил самолет вправо, а его крыло почти коснулось взлетно-посадочной полосы. Тем не менее, пилотам удалось стабилизировать положение борта и посадить судно. Сейчас самолет находится в безопасности и все еще пригоден для дальнейших полетов.

Еще один инцидент произошел осенью на Тайване. Airbus местной авиакомпании Starlux Airlines при посадке на взлетно-посадочную полосу сильно ударился крылом о землю. Из-за тайфуна «Конг-рэй» со скоростью ветра в эпицентре 200 километров в час самолету сначала пришлось кружить над аэропортом Тайбэя. Когда диспетчеры решили, что погода улучшилась, они разрешили посадку. Однако при контакте с землей самолет подпрыгнул, а после второго касания левое крыло ударилось о полосу.