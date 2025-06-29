Симоньян предсказала чипирование населения и медицинское воскрешение в будущем

— Сколько осталось времени, чтобы этими чипами было прочипировано все человечество?.. Это же все к тому идет. И у меня в романе это свинья Гертруда масковская — одно из действующих лиц, она святая свинья. Надо понимать, что через какое-то время благодаря развитию медицины, может быть, мы даже застанем, человечество подойдет к отмене образования. А зачем образование? Если что-то нужно найти — быстренько загуглил, — сказала журналистка в эфире.