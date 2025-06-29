Симоньян предсказала чипирование населения и медицинское воскрешение в будущем

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о том, что в своей новой книге, которая выйдет летом, она описала чипирование человечества и медицинское воскрешение по ДНК.
По ее словам, это станет реальностью в будущем.
В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» Симоньян рассказала, что американский предприниматель Илон Маск считает вероятность захвата человечества искусственным интеллектом равной одному к пяти, то есть 20 процентов. Она также напомнила о том, что Маск уже чипировал свинью по имени Гертруда.
— Сколько осталось времени, чтобы этими чипами было прочипировано все человечество?.. Это же все к тому идет. И у меня в романе это свинья Гертруда масковская — одно из действующих лиц, она святая свинья. Надо понимать, что через какое-то время благодаря развитию медицины, может быть, мы даже застанем, человечество подойдет к отмене образования. А зачем образование? Если что-то нужно найти — быстренько загуглил, — сказала журналистка в эфире.
Она выразила мнение, что появление чипа, который будет передавать информацию прямо в мозг, приведет к потере актуальности школ, и тратить на них деньги станет бессмысленно. Симоньян подчеркнула, что все это она описывает в своем романе, но уверена, что такие события произойдут и в реальной жизни в обозримом будущем.
Предзаказ на роман Маргариты Симоньян «В начале было слово — в конце будет цифра» уже открылся. По ее словам, все гонорары от продаж книги будут направлены на помощь людям.
Тем временем муж Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян, уже больше полугода находится в коме. Журналистка не перестает верить, что он придет в себя. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом, есть ли у Кеосаяна шанс проснуться и восстановиться после столь длительной комы.