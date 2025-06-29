Генич не понял, зачем «Динамо» вступать в конфликт с РФС

«Даже в паузу российский футбол не перестает удивлять. Не понимаю, для чего симпатичный и яркий клуб, как “Динамо”, идет в открытый конфликт с РФС по поводу жеребьевки. Вот ради чего? К чему эти обвинения в фальсификации? Раньше представители клуба на всех эфирах с жеребьевкой присутствовали? Что-то их не видел. Только что вели переговоры о тренерском совмещении, искали компромисс, партнерские отношения, все дела… И такое заявление. Не понимаю», — написал Генич в своем telegram-канале.