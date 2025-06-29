В Киеве стали дарить конституцию с зачеркнутым фрагментом о русском языке

На Украине киевская сеть книжных магазинов дарит посетителям конституцию с зачеркнутым фрагментом 10-й статьи, в которой сказано о гарантиях защиты русского языка, сообщил в Telegram политолог Александр Семченко.
Он привел описание 10-й статьи. Согласно ей, государственным языком Украины является украинский язык. Однако в стране гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка. Александр Семченко назвал инициативу «покушением на конституционный строй в чистом виде».
При этом, как сказано на странице сети магазинов в соцсети, конституцию дарят тем, кто покупает книгу. Акция приурочена ко Дню конституции Украины.
Ранее сообщалось, что мэр Одессы Геннадий Труханов на русском языке отказал городу в праве быть русским. Об этом он заявил во время конфликта с местным жителем.