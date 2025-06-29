«Что происходит?»: Симоньян прокомментировала нападки Пашиняна на церковь

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после нападок на Армянскую апостольскую церковь показывает будущим диктаторам модель поведения с людьми, выходящими на площади. Такое мнение высказала главный редактор канала RT Маргарита Симоньян.
— Что происходит в Армении? Пашинян демонстрирует будущим диктаторам, что нужно делать с теми, кто выходит на площади, — заявила она на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
29 июня французский президент Эммануэль Макрон создал публикацию на армянском языке, где поддержал Никола Пашиняна. По его словам, он «провел очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Армении».
На этой неделе стало известно, что в Армении силовики задержали лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна. По данным Следственного комитета республики, священнослужителя обвиняют в подготовке террористических актов и попытке захвата власти.
Также суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа Микаэла Аджапахяна. Утром 28 июня сотрудники Службы нацбезопасности Армении прибыли к резиденции католикоса всех армян Гарегина II в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, собираясь провести обыск.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, армяне, проживающие в РФ, с болью воспринимают происходящее в Армении. Отдельно он отметил, что Москва не будет вмешиваться во внутренние дела другой страны.