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Песков: динамика переговоров по Украине во многом зависит от позиции Киева

Кремль надеется, что сроки третьего раунда переговоров с Украиной скоро станут ясны.

Источник: Аргументы и факты

Динамика переговорного процесса, касающегося ситуации на Украине, «во многом зависит» от позиции украинской стороны, а также эффективности посредничества Соединённых Штатов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Зависит очень многое, естественно, от позиции киевского режима. Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона», — сказал он.

Песков ответил на вопрос о том, «от кого и от чего» зависит ускорение процесса переговоров, комментарий показал белорусский телеканал «Первый информационный». Песков ответил на вопросы в рамках встреч в формате Евразийского экономического союза, состоявшихся в столице Белоруссии 26−27 июня.

Песков отметил, что также следует учитывать «реалии на земле». Он напомнил, что позиция Российской Федерации «хорошо известна».

«Кроме того, есть реальное положение дел на земле, от которого нельзя абстрагироваться и которое следует учитывать. Вот, собственно, все эти слагаемые образуют общую картину. Она сложная, непростая, но будет зависеть именно от них», — сказал он.

Помимо этого, Песков заявил, что российская сторона надеется, что сроки третьего раунда переговоров с Украиной будут определены в «самое ближайшее время».

«Мы ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны», — уточнил Песков.

Ранее Песков заявил, что РФ заинтересована в усилиях Соединённых Штатов по конфликту на Украине.

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