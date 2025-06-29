«Но люди-то за ним идут»: Симоньян сравнила Пашиняна с мизинцем антихриста

— Но люди-то за ним идут. И это наводит на мысль, что это все уже — антихрист. Не Пашинян лично антихрист, антихрист — это что-то коллективное, большое. Пашинян — это может быть мизинец антихриста, аппендицит. Он первый начал, — высказалась она на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».