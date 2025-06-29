«Но люди-то за ним идут»: Симоньян сравнила Пашиняна с мизинцем антихриста

Часть граждан в Армении идет за премьер-министром страны Николом Пашиняном, и на фоне сложившейся в республике ситуации его можно назвать «мизинцем» или «аппендицитом» антихриста. Об этом заявила главный редактор канала RT Маргарита Симоньян.
По ее мнению, антихрист начал свои атаки на религию с Армении, а глава страны после нападок на Армянскую апостольскую церковь показывает будущим диктаторам модель поведения с людьми, выходящими на площади.
— Но люди-то за ним идут. И это наводит на мысль, что это все уже — антихрист. Не Пашинян лично антихрист, антихрист — это что-то коллективное, большое. Пашинян — это может быть мизинец антихриста, аппендицит. Он первый начал, — высказалась она на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».
На этой неделе стало известно, что в Армении силовики задержали лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна. По данным Следственного комитета республики, священнослужителя обвиняют в подготовке террористических актов и попытке захвата власти.
Также суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа Микаэла Аджапахяна. Утром 28 июня сотрудники Службы нацбезопасности Армении прибыли к резиденции католикоса всех армян Гарегина II в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, собираясь провести обыск.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, армяне, проживающие в РФ, с болью воспринимают происходящее в Армении. Отдельно он отметил, что Москва не будет вмешиваться во внутренние дела другой страны.