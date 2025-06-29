В Конгрессе США допустили введение санкций против России в ближайшее время

Ранее Грэм* сообщил, что США намерены ввести пошлины в размере 500% на товары стран, которые продолжают торговлю с Россией и не поддерживают Украину. Он пояснил, что такие меры коснутся государств, закупающих российскую продукцию, в частности нефть. По словам сенатора, Китай и Индия приобретают около 70% российской нефти, что, как он считает, якобы, помогает России «поддерживать боевые действия».