В Конгрессе США допустили введение санкций против России в ближайшее время

Сенат США готовит новые санкции против России, которые могут быть приняты уже в ближайшие дни. Об этом сообщил сенатор-демократ Крис Кунс в эфире телеканала Fox News. По его словам, законопроект, разработанный сенаторами Линдси Грэмом* и Ричардом Блюменталем, планируется рассмотреть и утвердить на следующей неделе.
Линдси Грэм*, представляющий Республиканскую партию, подтвердил, что обсуждение документа начнется в июле. Он отметил, что президент США Дональд Трамп лично призвал конгресс ускорить принятие этого закона, о чем сенатор рассказал в интервью Fox News.
Ранее Грэм* сообщил, что США намерены ввести пошлины в размере 500% на товары стран, которые продолжают торговлю с Россией и не поддерживают Украину. Он пояснил, что такие меры коснутся государств, закупающих российскую продукцию, в частности нефть. По словам сенатора, Китай и Индия приобретают около 70% российской нефти, что, как он считает, якобы, помогает России «поддерживать боевые действия».
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.