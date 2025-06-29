Азербайджанцы в России обвинили Баку в разрушении связей с Москвой

«Пока российская азербайджанская община пытается оправиться от очередного потрясения… чиновники в Баку продолжают игры в политиканство. Каждый раз в кризисные для диаспоры моменты они используют всю свою медийную машину лишь для того, чтобы разрушать отношения с Российской Федерацией», — отмечается в обращении, выложенном в telegram-канале диаспоры.