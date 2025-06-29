«Так будет в обозримом будущем»: Симоньян предположила, что всё человечество будет прочипировано

«Сколько осталось времени, чтобы этими чипами было прочипировано все человечество? Это же все к тому идет. И у меня в романе это свинья Гертруда масковская — одно из действующих лиц, она святая свинья. Надо понимать, что через какое-то время, может быть, мы даже застанем, человечество подойдет к отмене образования», — заявила Маргарита Симоньян.