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«Так будет в обозримом будущем»: Симоньян предположила, что всё человечество будет прочипировано

Симоньян допустила чипирование населения и воскрешение по ДНК в будущем.

Источник: Комсомольская правда

В обозримом будущем всё население мира может быть прочипировано. Сейчас чипом заменен только мозг свиньи Гертруды, однако этот процесс коснется и людей. Такое мнение выразила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «России 1».

Она также считает, что в будущем медицина придет к воскрешению по ДНК. Кроме того, может пропасть институт образования, так как чип, встроенный в мозг, станет выдавать нужную информацию мгновенно, предположила главред RT.

«Сколько осталось времени, чтобы этими чипами было прочипировано все человечество? Это же все к тому идет. И у меня в романе это свинья Гертруда масковская — одно из действующих лиц, она святая свинья. Надо понимать, что через какое-то время, может быть, мы даже застанем, человечество подойдет к отмене образования», — заявила Маргарита Симоньян.

ИИ, между тем, уже активно внедряют в сельское хозяйство. Например, автоматизированные системы позволяют управлять комбайнами и тракторами и осуществляют мониторинг поля.

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