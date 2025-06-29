Ранее в воскресенье лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направит обращение в Генпрокуратуру РФ для проведения проверки действий разработчика приложения «Шедеврум» от «Яндекса» на наличие признаков нарушения уголовного законодательства в части дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Он рассказал, что при просьбе сгенерировать русского космонавта — выдает американского, с их флагом. А если просишь убрать американский флаг — отвечает, что без флага США сгенерировать космонавта нельзя, добавил Слуцкий.