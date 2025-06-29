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«Яндекс» научит нейросеть «Шедеврум» лучше понимать культурный код

Яндекс: Шедеврум станет лучше понимать культурный код в следующем обновлении.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Нейросеть для генерации картинок «Шедеврум» будет лучше понимать культурный код уже в ближайшем обновлении — разработчики «Яндекса» регулярно дообучают модель, чтобы генерации были точнее, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Ранее в воскресенье лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направит обращение в Генпрокуратуру РФ для проведения проверки действий разработчика приложения «Шедеврум» от «Яндекса» на наличие признаков нарушения уголовного законодательства в части дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Он рассказал, что при просьбе сгенерировать русского космонавта — выдает американского, с их флагом. А если просишь убрать американский флаг — отвечает, что без флага США сгенерировать космонавта нельзя, добавил Слуцкий.

«Нейросети учатся на большом объеме открытых данных, поэтому иногда могут ошибаться при генерации и обработке запросов. Мы постоянно дообучаем модели, чтобы генерации получались точнее… Результат становится лучше с каждым обновлением модели, в ближайшем релизе “Шедеврум” будет еще лучше понимать запросы, связанные с культурным кодом», — сказали в пресс-службе.

Там же добавили, что компания всегда просит пользователей приносить примеры неточных генераций, чтобы совершенствовать процесс дообучения.

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