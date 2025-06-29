«Добро пожаловать в мир клоунов»: на Западе высмеяли главный недостаток нового посла ФРГ в России

Назначение Александра Ламбсдорфа новым послом Германии в России вызвало критику из-за его незнания русского языка. Ирландский журналист Чей Боуз отметил, что Ламбсдорф не владеет русским языком, что, по его мнению, делает назначение неудачным.
Он выразил удивление, что Германия направила в Москву дипломата, который не говорит на языке страны пребывания.
«Германия отправляет посла в Москву. Который не говорит по-русски. Серьезно. Он не говорит ни слова по-русски. Добро пожаловать в мир клоунов», — написал Боуз.
Напомним, что 27 июня Ламбсдорфа вызвали в МИД России. В ведомстве сообщили, что ему объявят о мерах в ответ на действия немецких властей против российских журналистов. Ранее в Берлине полиция пришла в квартиру главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» Сергея Феоктистова. У его жены и семилетней дочери изъяли паспорта. Самого Феоктистова в тот момент дома не было.