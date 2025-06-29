«Добро пожаловать в мир клоунов»: на Западе высмеяли главный недостаток нового посла ФРГ в России

Напомним, что 27 июня Ламбсдорфа вызвали в МИД России. В ведомстве сообщили, что ему объявят о мерах в ответ на действия немецких властей против российских журналистов. Ранее в Берлине полиция пришла в квартиру главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» Сергея Феоктистова. У его жены и семилетней дочери изъяли паспорта. Самого Феоктистова в тот момент дома не было.