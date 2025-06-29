Замглавы Минюста усомнился, что ИИ сможет заменить судебного эксперта

Он добавил, что вместе с тем уже сейчас есть ряд экспертиз, где искусственный интеллект используется в качестве вспомогательного инструмента. Так, при проведении технической экспертизы документов ИИ помогает отобрать десятки наиболее релевантных изображений из тысяч объектов, что позволяет эксперту сосредоточиться непосредственно на детальном анализе отобранных образцов. А в рамках лингвистической экспертизы ИИ распознает и расшифровывает содержание аудиозаписей и видео, помогая специалистам и сохраняя их время.