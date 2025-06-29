Замглавы Минюста усомнился, что ИИ сможет заменить судебного эксперта

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) вряд ли заменит в будущем судебного эксперта, однако ИИ уже сейчас помогает специалистам в проведении тех или иных исследований, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук.
Первый замминистра отметил, что эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практической основе и в полном объеме, подчеркнув, что он несет уголовную ответственность за качество своей работы.
«Учитывая, что система искусственного интеллекта находится в стадии активного развития и изучения, уровень доверия к результатам её работы остается ограниченным», — сказал Забарчук.
Он добавил, что вместе с тем уже сейчас есть ряд экспертиз, где искусственный интеллект используется в качестве вспомогательного инструмента. Так, при проведении технической экспертизы документов ИИ помогает отобрать десятки наиболее релевантных изображений из тысяч объектов, что позволяет эксперту сосредоточиться непосредственно на детальном анализе отобранных образцов. А в рамках лингвистической экспертизы ИИ распознает и расшифровывает содержание аудиозаписей и видео, помогая специалистам и сохраняя их время.
«Однако утверждение о полной замене человека технологиями ИИ является преждевременным. Даже при условии значительного расширения возможностей обработки больших объемов информации искусственным интеллектом дальнейшая интерпретация результатов должна осуществляться специалистом-экспертом. Таким образом, ключевое значение продолжает принадлежать методикам и профессиональному опыту квалифицированного эксперта, способного обеспечить достоверность выводов в сложных юридических экспертных ситуациях, включая случаи рассмотрения уголовных дел», — сказал Забарчук.
День судебного эксперта отметили в России 28 июня. Профессиональный праздник был установлен постановлением премьер-министра России Михаила Мишустина, подписанным 29 сентября 2022 года.