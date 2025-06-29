Гросси: После ударов Штатов по Ирану исчезли 400 килограммов обогащенного урана

Рафаэль Гросси ранее заявил, что Иран сохранил ключевые элементы своей ядерной программы и при желании может в течение нескольких месяцев возобновить обогащение урана. Он добавил, что, несмотря на удары Штатов и Израиля по иранским объектам, ядерная инфраструктура страны полностью не уничтожена.