Гросси: После ударов Штатов по Ирану исчезли 400 килограммов обогащенного урана

После авиаударов Соединенных Штатов и Израиля по ядерным объектам в Иране из поля зрения наблюдателей исчезло около 400 килограммов потенциально обогащенного урана. Об этом сообщил в воскресенье, 29 июня, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
— Мы не имеем информации о его местонахождении. Наша задача — учесть каждый грамм урана, — рассказал он в беседе с каналом Fox News.
По его словам, МАГАТЭ будет настаивать на проведении срочных инспекций для выяснения случившегося, передает «Лента.ру».
Рафаэль Гросси ранее заявил, что Иран сохранил ключевые элементы своей ядерной программы и при желании может в течение нескольких месяцев возобновить обогащение урана. Он добавил, что, несмотря на удары Штатов и Израиля по иранским объектам, ядерная инфраструктура страны полностью не уничтожена.
При этом президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал, что Вашингтон снова нанесет удар по территории Ирана, если выяснится, что там обогащают уран.